В ООН "потрясены" видео с пытками и убийством украинского пленного

Мониторинговая миссия ООН по правам человека "потрясена" видео с кастрацией и убийством украинского пленного российским военным и призывает "все стороны" избегать пыток и убийств военнопленных.

Источник: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook, Офис генпрокурора

Дословно миссия ООН: "Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп.

На одном из видео военнослужащему после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили к канаве. Такие действия, если получат подтверждение, квалифицируются как военные преступления".

Детали: При этом в миссии ООН отметили, что это лишь последнее из ряда видео, на которых изображены пытки и внесудебные казни военнопленных и лиц, которые перестали принимать участие в боевых действиях, совершенных воюющими сторонами.

"Наша миссия сообщала в публичном докладе о видео, на которых украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам, а также о случае убийства раненого российского солдата", - говорится в заявлении.

"Все стороны обязаны избегать пыток, убийств и обещаний не щадить сдавшихся в плен военных. Стороны должны своевременно и эффективно расследовать все возможные случаи пыток и незаконных убийств. Военные преступники должны поддаваться уголовному преследованию, а их дела рассматриваться компетентным судом", - добавили в миссии.

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Вместе с тем, генеральный прокурор Андрей Костин взял под личный контроль расследование пыток и убийства пленного украинского военного.

Дословно Костин: "Сверхжестокие зверства стали визитной карточкой русской армии. Пытки и жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными являются одним из самых распространенных видов военных преступлений, совершаемых российскими военными на нашей земле. Расследование этой категории преступлений является одним из основных приоритетов Офиса генерального прокурора.

Однако последний случай, видео которого широко распространялось в социальных сетях, превысил своей жестокостью все пределы человеческого воображения. Мы увидели бесчеловечное обращение с военнопленным в форме Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов, от которого вздрогнули даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток".

Больше деталей: Костин сообщил, что прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, начали досудебное расследование по этому поводу, которое будет осуществлять Главное следственное управление СБУ.

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