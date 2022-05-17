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Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб

Катерина ТищенкоВторник, 17 мая 2022, 00:15
Гарнизон Мариуполь выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб
"Азовсталь", иллюстративное фото из Telegram полка "Азов"

В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу, командирам подразделений отдан приказ сохранить жизнь личного состава.

Источник: Генштаб ВСУ, замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

Дословно Генштаб: "Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу. Высшим военным командованием было приказано командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины".

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Детали: В Генштабе сообщили, что в понедельник началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО).

"Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меры по спасению остающихся на территории "Азовстали" защитников продолжаются.

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В свою очередь замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что совместно ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

"Благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров. Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Самая важная общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя", - подчеркнула Маляр.

Что предшествовало16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.

Позже командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.

Вечером агентство Reuters сообщило, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.

Темы: МариупольАзов
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