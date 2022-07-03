У Росії заявили, що Києву доведеться прийняти умови Путіна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна має зрозуміти умови Росії і сісти за стіл переговорів.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Київ має зрозуміти умови РФ, погодитися на них і сісти за стіл переговорів, зафіксувати документ".

Деталі: За словами прессекретаря Путіна, Захід сьогодні робить ставку на продовження військових дій в Україні, і нібито "західні країни під керівництвом Вашингтона… не дозволяють українцям ні думати, ні говорити про мир, ні обговорювати мир".

При цьому Пєсков висловив упевненість, що "рано чи пізно здоровий глузд на Заході візьме гору, і переговори щодо України відновляться".

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