Після розмови з Лавровим Блінкен поговорив з Кулебою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який до цього поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому й економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення зазнати провалу".

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Що передувало: Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров провели першу телефонну розмову з часу повномасштабної війни Росії проти України.