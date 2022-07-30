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Після розмови з Лавровим Блінкен поговорив з Кулебою

Ольга Глущенко Субота, 30 липня 2022, 01:58
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який до цього поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому й економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення зазнати провалу".

Що передувало: Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров провели першу телефонну розмову з часу повномасштабної війни Росії проти України. 

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Теми: СШАРосіяУкраїнавійна
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Після розмови з Лавровим Блінкен поговорив з Кулебою

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