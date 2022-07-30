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После разговора с Лавровым Блинкен побеседовал с Кулебой

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 июля 2022, 01:58
После разговора с Лавровым Блинкен побеседовал с Кулебой
ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который до этого пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение испытать провал".

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Что предшествовало: Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели первый телефонный разговор с начала полномасштабной войны России против Украины.

Темы: СШАРосcияУкраинавойна
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