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Спартц закликала ООН призупинити "зернову угоду" через ризики для України

Ольга Глущенко , Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 03:50
Спартц закликала ООН призупинити зернову угоду через ризики для України
ВІКТОРІЯ СПАРТЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Конгресвумен Вікторія Спартц звернулася до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, закликавши його призупинити "зернову угоду", допоки Україна не отримає належних заходів безпеки.

Джерело: лист Спартц

Пряма мова Спартц: "Ми стикаємося з найбільшою збройною агресією з часів Другої світової війни, яка є найбільшою загрозою миру та безпеці – не лише для Європи, а й для всього світу.

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Я дуже розчарована відсутністю активної діяльності ООН для стабілізації ситуації в Україні. Остання "зернова угода" була провальна. І ми щойно бачили, що сталося з провальною домовленістю ООН щодо українських бійців Азовсталі.

"Зернова угода", яка не має належних механізмів виконання, може дуже дорого коштувати Україні. Як вам добре відомо, через кілька годин після підписання цієї угоди Росія вдарила крилатими ракетами по українському порту в Одесі. Це ще раз підтверджує, що Росії не можна довіряти, і вона фактично заперечує цю угоду".

Деталі: Спартц наголосила, що оскільки "Росія отримала значне зняття санкцій щодо експорту зерна і добрив (а це збільшує її здатність шантажувати Європу поставками газу), цю угоду слід призупинити до тих пір, поки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки для України".

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"Я закликаю вас розгорнути кораблі ООН у Чорному морі, забезпечувати гуманітарні коридори. Інакше Україна опиниться під високим ризиком, спричиненим цією домовленістю", – написала конгресвумен.

Теми: СШАвійназерноООН
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