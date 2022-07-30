Спартц призвала ООН приостановить "зерновое соглашение" из-за рисков для Украины

Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвав его приостановить "зерновое соглашение", пока Украина не получит надлежащих мер безопасности.

Источник: письмо Спартц

Прямая речь Спартц: "Мы сталкиваемся с величайшей вооруженной агрессией со времен Второй мировой войны, которая является самой большой угрозой миру и безопасности – не только для Европы, но и для всего мира.

Я очень разочарована отсутствием активной деятельности ООН по стабилизации ситуации в Украине. Последняя "зерновая сделка" была провальной. И мы только что видели, что произошло с провальной договоренностью ООН относительно украинских бойцов Азовстали.

"Зерновое соглашение", не имеющее надлежащих механизмов выполнения, может очень дорого стоить Украине. Как вам хорошо известно, через несколько часов после подписания этого соглашения Россия ударила крылатыми ракетами по украинскому порту в Одессе. Это еще раз подтверждает, что России нельзя доверять, и она фактически отрицает это соглашение".

Детали: Спартц подчеркнула, что поскольку "Россия получила значительное снятие санкций по экспорту зерна и удобрений (а это увеличивает ее способность шантажировать Европу поставками газа), это соглашение следует приостановить до тех пор, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности для Украины".

"Я призываю вас развернуть корабли ООН в Черном море, обеспечивать гуманитарные коридоры. Иначе Украина окажется под высоким риском, вызванным этой договоренностью", – написала конгрессвумен.