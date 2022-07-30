Росія засилає пропагандистів на окуповані території для підготовки псевдореферендумів – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що членів путінської партії "Єдина Росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки так званих референдумів щодо анексії.

Джерело: ISW

Деталі: Як зазначає ISW, він не може належно оцінити, яка зі сторін несе відповідальність за знищення українських військовополонених в окупованій Оленівці, проте інститут припускає, що наявні докази "підтверджують твердження України більше, ніж росіян".

"На даний момент ISW не може впевнено оцінити характер події або відповідальність за неї. Ми оновимо нашу оцінку, коли буде доступна додаткова інформація", – зазначають експерти інституту.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Україна та Росія звинувачують одна одну в нападі в окупованій Оленівці Донецької області. Наявні докази, імовірно, більше підтверджують заяву України, ніж росіян, але ISW наразі не може незалежно оцінити характер атаки чи відповідальність за неї.

Сухопутні бої тривали на північ від міста Харкова без істотних змін у контролі над місцевістю.

Російські війська здійснили обмежений наземний штурм Херсонської області та продовжили ведення бойових дій без створення ударних угруповань на окупованих рубежах.

Російські регіональні ЗМІ повідомили про набір і створення додаткового добровольчого батальйону в Республіці Бурятія і формування резервного батальйону в Новосибірську.

Члени партії "Єдина Росія" президента Росії Владіміра Путіна вирушили на окуповані українські території, щоб просувати організацію під назвою "Ми разом з Росією", яка, ймовірно, представляє "низовий" заклик до анексії Росією окупованої України та підготовки фальсифікації референдумів щодо анексії.

У розвідці інституту йдеться, що член "Єдиної Росії" Олег Мельниченко 29 липня відкрив "гуманітарний офіс" "Ми разом з Росією" в Токмаку Запорізької області.

Також зазначається, що можливість українського контрнаступу на окупований Херсон може перешкоджати спробам росіян підготуватися до референдумів щодо анексії та змусити херсонців реєструватися за російськими паспортами.

ВІДЕО ДНЯ

29 липня Центр "Український спротив" повідомив, що окупаційна влада "Єдиної Росії" залишила місто Херсон. У Центрі заявили, що партійці під прикриттям "гуманітарної діяльності" готували анексійний референдум у місті та змушували мирних українців реєструватися за російськими паспортами в обмін на гуманітарну допомогу.

Проте партійці-окупанти втекли, оскільки побоюються контрнаступу українських військ у місті після удару 26 липня на Антонівському мосту.