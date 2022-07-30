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РФ засылает пропагандистов на оккупированные территории для подготовки псевдореферендумов – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 июля 2022, 04:24
РФ засылает пропагандистов на оккупированные территории для подготовки псевдореферендумов – ISW
Херсон, фото источников УП

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых референдумов по аннексии.

Источник: ISW

Детали: Как отмечает ISW, он не может по достоинству оценить, какая из сторон несет ответственность за уничтожение украинских военнопленных в оккупированной Еленовке, однако институт предполагает, что имеющиеся доказательства "подтверждают утверждение Украины больше, чем россиян".

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"На данный момент ISW не может уверенно оценить характер события или ответственность за него. Мы обновим нашу оценку, когда будет доступна дополнительная информация", – отмечают эксперты института.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Украина и Россия обвиняют друг друга в нападении в оккупированной Еленовке Донецкой области. Доказательства, вероятно, больше подтверждают заявление Украины, чем россиян, но ISW пока не может независимо оценить характер атаки или ответственность за нее.
  • Сухопутные бои продолжались севернее города Харькова без существенных изменений в контроле над местностью.
  • Российские войска совершили ограниченный наземный штурм Херсонской области и продолжили ведение боевых действий без создания ударных группировок на оккупированных рубежах.
  • Российские региональные СМИ сообщили о наборе и создании дополнительного добровольческого батальона в Республике Бурятия и формировании резервного батальона в Новосибирске.
  • Члены партии "Единая Россия" президента России Владимира Путина отправились на оккупированные украинские территории, чтобы продвигать организацию под названием "Мы вместе с Россией", которая, вероятно, представляет "низовой" призыв к аннексии Россией оккупированной Украины и подготовке фальсификации референдумов по аннексии.

В разведке института говорится, что член "Единой России" Олег Мельниченко 29 июля открыл "гуманитарный офис" "Мы вместе с Россией" в Токмаке Запорожской области.

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Также отмечается, что возможность украинского контрнаступления на оккупированный Херсон может препятствовать попыткам россиян подготовиться к референдумам по аннексии и заставить херсонцев зарегистрироваться по российским паспортам.

29 июля Центр "Украинское сопротивление" сообщил, что оккупационные власти "Единой России" покинули город Херсон. В Центре заявили, что партийцы под прикрытием "гуманитарной деятельности" готовили аннексионный референдум в городе и заставляли мирных украинцев регистрироваться по российским паспортам в обмен на гуманитарную помощь.

Однако партийцы-оккупанты сбежали, поскольку опасаются контрнаступления украинских войск в городе после удара 26 июля на Антоновском мосту.

Темы: война
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