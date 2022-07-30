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Росіяни вночі обстріляли Миколаїв з "Торнадо-С": є загиблий і поранені

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 12:10
Росіяни вночі обстріляли Миколаїв з Торнадо-С: є загиблий і поранені
Наслідки російських обстрілів Миколаєва 30 липня. ФОТО З FACEBOOK СЄНКЕВИЧА 

Одна людина загинула та 6 отримали поранення у результаті нічного обстрілу росіянами спального району Миколаєва.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook

Пряма мова Кіма: "Вночі 30 липня –  після 01:00 – був обстріляний один із спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро – зазнали поранень". 

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Фото з facebook СЄнкевича 

Деталі: За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється. 

 
Фото з facebook СЄнкевича 

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".

У результаті цього постраждали будинки у двох районах міста: у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони.  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 29 липня окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, в результаті чого загинуло 5 людей, які перебували поблизу зупинки громадського транспорту.

Теми: Миколаїввійнажертви
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