Росіяни вночі обстріляли Миколаїв з "Торнадо-С": є загиблий і поранені

Одна людина загинула та 6 отримали поранення у результаті нічного обстрілу росіянами спального району Миколаєва.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook

Пряма мова Кіма: "Вночі 30 липня – після 01:00 – був обстріляний один із спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро – зазнали поранень".

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Фото з facebook СЄнкевича

Деталі: За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється.

Фото з facebook СЄнкевича

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".

У результаті цього постраждали будинки у двох районах міста: у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони.

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