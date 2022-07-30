Росіяни вночі обстріляли Миколаїв з "Торнадо-С": є загиблий і поранені
Одна людина загинула та 6 отримали поранення у результаті нічного обстрілу росіянами спального району Миколаєва.
Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook
Пряма мова Кіма: "Вночі 30 липня – після 01:00 – був обстріляний один із спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро – зазнали поранень".
Деталі: За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється.
Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".
У результаті цього постраждали будинки у двох районах міста: у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони.
Передісторія:
- 29 липня окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, в результаті чого загинуло 5 людей, які перебували поблизу зупинки громадського транспорту.