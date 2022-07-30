Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вночі обстріляли Миколаїв з "Торнадо-С": є загиблий і поранені

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 12:10
Наслідки російських обстрілів Миколаєва 30 липня. ФОТО З FACEBOOK СЄНКЕВИЧА 

Одна людина загинула та 6 отримали поранення у результаті нічного обстрілу росіянами спального району Миколаєва.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook

Пряма мова Кіма: "Вночі 30 липня –  після 01:00 – був обстріляний один із спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро – зазнали поранень". 

 
Фото з facebook СЄнкевича 

Деталі: За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється. 

 
Фото з facebook СЄнкевича 

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".

У результаті цього постраждали будинки у двох районах міста: у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони.  

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 липня окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, в результаті чого загинуло 5 людей, які перебували поблизу зупинки громадського транспорту.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Миколаїввійнажертви
Головне сьогодні

Україна почала обов’язкову евакуацію людей з Донеччини

Президент "Фенербахче" після скандалу на матчі: Не будемо просити вибачення в України

фотоРодичі захисників "Азовсталі" після трагедії в Оленівці вийшли на акцію з закликом до світу

Вбивство українців в Оленівці: у США натякають, що заявам Росії не варто вірити

фото СБУ затримала киянина: допоміг втекти з країни 20 призовникам

Долітався: ЗСУ "приземлили" "Іглою" російський штурмовик – 25 ОПДБр

Усі новини...
Миколаїв
У Миколаєві розповіли про стан поранених внаслідок ранкового обстрілу
Російський снаряд прилетів поруч із зупинкою в Миколаєві: 5 загиблих
Окупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги
Останні новини
19:43
На залізниці Луганщини попрацювали партизани – Гайдай
19:16
Британський депутат закликав видворити посольство РФ після твіта про вбивство "азовців"
19:10
Мінекономіки Латвії: припинення "Газпромом" поставок не матиме суттєвого впливу
19:07
відео"Азов" – Путіну: Ви самі будете страчені разом зі своїми шакалами
18:48
Україна почала обов’язкову евакуацію людей з Донеччини
18:42
Президентка Молдови відреагувала на вбивство Росією українських полонених в Оленівці
18:27
На 3 напрямках ЗСУ відбили штурми, на Бахмутському РФ має частковий успіх – зведення Генштабу
18:23
фотоВантажівка влетіла у блокпост на Рівненщині, загинула людина
18:08
Росія накопичує техніку біля кордону з Харківщиною – ЗМІ
18:04
Держава планує залишити у своїй власності до 100 підприємств – Свириденко
Усі новини...