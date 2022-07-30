Россияне ночью обстреляли Николаев: есть погибший и раненые

Один человек погиб и 6 получили ранения в результате ночных обстрелов россиянами спального района Николаева.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook

Прямая речь Кима: "Ночью 30 июля – после 01:00 – был обстрелян один из спальных районов города. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть – получили ранения".

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Фото С facebook СЕнкевича

Детали: По словам главы ОВА, в результате обстрела значительные повреждения получили многоэтажки. Подробная информация уточняется.

Фото С facebook СЕнкевича

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

В результате этого пострадали дома в двух районах города: у них выбиты окна, двери, разрушены балконы.

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