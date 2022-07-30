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Россияне ночью обстреляли Николаев: есть погибший и раненые

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 12:10
Последствия обстрелов Николаева 30 июля. ФОТО С FACEBOOK СЕНКЕВИЧА 

Один человек погиб и 6 получили ранения в результате ночных обстрелов россиянами спального района Николаева.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook

Прямая речь Кима: "Ночью 30 июля – после 01:00 – был обстрелян один из спальных районов города. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть – получили ранения". 

 
Фото С facebook СЕнкевича 

Детали: По словам главы ОВА, в результате обстрела значительные повреждения получили многоэтажки. Подробная информация уточняется.

 
Фото С facebook СЕнкевича 

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

В результате этого пострадали дома в двух районах города: у них выбиты окна, двери, разрушены балконы.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 июля оккупанты обстреляли один из районов Николаева, в результате чего погибли 5 человек, которые находились около остановки общественного транспорта. 

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Темы: Николаеввойнажертвы
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