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Росіяни вдарили по училищу у Харкові з С-300, виникла велика пожежа – мер

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 10:00
Росіяни вдарили по училищу у Харкові з С-300, виникла велика пожежа – мер
ФОТО З TELEGRAM ТЕРЕХОВА

Вночі 30 липня росіяни ударили ракетами з С-300 по Харкову і поцілили у 3-поверхову будівлю училища – там виникла масштабна пожежа.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, ДСНС у Facebook

Пряма мова Терехова: "По училищу випустили аж три ракети. Попередньо, С-300. Центральний корпус знищений, пожежа була велика, але нашы рятувальники впорались". 

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Фото з Telegram Терехова

Деталі: У ДСНС додали, що пожежу гасили 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 рятувальників. 

 
Фото з Telegram Терехова

Другий удар росіян був у районі Холодної гори. Ракети вдарили в землю. Ніхто не постраждав.

Передісторія: 

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Теми: Харківвійнапожежа
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