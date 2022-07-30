Росіяни вдарили по училищу у Харкові з С-300, виникла велика пожежа – мер
Субота, 30 липня 2022, 10:00
Вночі 30 липня росіяни ударили ракетами з С-300 по Харкову і поцілили у 3-поверхову будівлю училища – там виникла масштабна пожежа.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, ДСНС у Facebook
Пряма мова Терехова: "По училищу випустили аж три ракети. Попередньо, С-300. Центральний корпус знищений, пожежа була велика, але нашы рятувальники впорались".
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Деталі: У ДСНС додали, що пожежу гасили 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 рятувальників.
Другий удар росіян був у районі Холодної гори. Ракети вдарили в землю. Ніхто не постраждав.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Під ранок 30 липня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали ударів по Слобідському району Харкова.