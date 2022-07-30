Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по училищу в Харькове из С-300, возник большой пожар – мэр

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 10:00
ФОТО ИЗ TELEGRAM ТЕРЕХОВА

Ночью 30 июля россияне ударили ракетами из С-300 по Харькову и попали в 3-этажное здание училища – там возник масштабный пожар.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, ГСЧС в Facebook

Прямая речь Терехова: "По училищу выпустили аж три ракеты. Предположительно, С-300. Центральный корпус уничтожен, пожар был крупный, но наши спасатели справились". 

 
Фото Из Telegram Терехова

Детали: В ГСЧС добавили, что пожар тушили 18 единиц пожарно-спасательной техники и более 100 спасателей. 

 
Фото Из Telegram Терехова

Второй удар россиян был в районе Холодной горы. Ракеты ударили в землю. Никто не пострадал.

Предыстория

 

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковвойнапожар
Главное сегодня

Украина начала обязательную эвакуацию людей из Донетчины

Президент "Фенербахче" после скандала на матче: Не будем просить прощения у Украины

фотоРодственники защитников "Азовстали" после трагедии в Еленовке вышли на акцию

Убийство украинцев в Еленовке: в США намекают, что заявлениям России не стоит верить

фотоСБУ задержала киевлянина: помог бежать из страны 20 призывникам

Долетался: ВСУ "приземлили" "Иглой" российский штурмовик – 25 ОВДБр

Все новости...
Харьков
Враг нанес ракетные удары по Харькову – мэр
Харьков: Россияне попали в здание ВУЗа в центре города
При обстреле Харькова погиб полицейский охраны ТЭЦ
Последние новости
20:28
Министр обороны Польши: мы являемся свидетелями попытки воссоздания "империи зла"
20:00
Папа Римский хочет сократить число заграничных поездок, но Киев хочет посетить
19:43
На железной дороге Луганщины поработали партизаны – Гайдай
19:16
Британский депутат призвал выдворить посольство РФ после твита об убийстве "азовцев"
19:10
Минэкономики Латвии: прекращение "Газпромом" поставок не окажет существенного влияния
19:07
видео"Азов" – Путину: Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами
18:48
Украина начала обязательную эвакуацию людей из Донетчины
18:42
Президент Молдовы осудила убийство Россией украинских пленных в Еленовке
18:27
На 3 направлениях ВСУ отразили штурмы, на Бахмутском РФ имеет частичный успех – сводка Генштаба
18:23
фотоГрузовик влетел в блокпост на Ровенщине, погиб человек
Все новости...