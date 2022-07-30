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Россияне ударили по училищу в Харькове из С-300, возник большой пожар – мэр

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 10:00
Россияне ударили по училищу в Харькове из С-300, возник большой пожар – мэр
ФОТО ИЗ TELEGRAM ТЕРЕХОВА

Ночью 30 июля россияне ударили ракетами из С-300 по Харькову и попали в 3-этажное здание училища – там возник масштабный пожар.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, ГСЧС в Facebook

Прямая речь Терехова: "По училищу выпустили аж три ракеты. Предположительно, С-300. Центральный корпус уничтожен, пожар был крупный, но наши спасатели справились". 

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Фото Из Telegram Терехова

Детали: В ГСЧС добавили, что пожар тушили 18 единиц пожарно-спасательной техники и более 100 спасателей. 

 
Фото Из Telegram Терехова

Второй удар россиян был в районе Холодной горы. Ракеты ударили в землю. Никто не пострадал.

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Темы: Харьковвойнапожар
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