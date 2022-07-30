Россияне ударили по училищу в Харькове из С-300, возник большой пожар – мэр
Суббота, 30 июля 2022, 10:00
Ночью 30 июля россияне ударили ракетами из С-300 по Харькову и попали в 3-этажное здание училища – там возник масштабный пожар.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, ГСЧС в Facebook
Прямая речь Терехова: "По училищу выпустили аж три ракеты. Предположительно, С-300. Центральный корпус уничтожен, пожар был крупный, но наши спасатели справились".
Детали: В ГСЧС добавили, что пожар тушили 18 единиц пожарно-спасательной техники и более 100 спасателей.
Второй удар россиян был в районе Холодной горы. Ракеты ударили в землю. Никто не пострадал.
Предыстория:
- Под утро 30 июля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ночью нанесли удары по Слободскому району Харькова.
ВИДЕО ДНЯ