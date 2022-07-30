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Долітався: ЗСУ "приземлили" "Іглою" російський штурмовик – 25 ОПДБр

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 10:53
Долітався: ЗСУ приземлили Іглою російський штурмовик – 25 ОПДБр
Фото з Facebook 25 ОПДБр

Українські захисники знищили російський броньований штурмовик Су-25 у Донецькій області.

Джерело: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook

Дослівно 25 ОПДБр: "Черговий ворожий Су-25 "долітався"! 29 липня на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів".

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Деталі: Захисники додали, що не зупинятимуться у знищенні ворога на українській землі.

Варто зазначити, що у ранковому зведенні Генштабу про втрати Росії немає інформації про збитий штурмовик.

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Теми: Донецька областьавіавійна
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