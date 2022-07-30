Долетался: ВСУ "приземлили" "Иглой" российский штурмовик – 25 ОВДБр
Суббота, 30 июля 2022, 10:53
Украинские защитники уничтожили российский бронированный штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Источник: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада в Facebook
Дословно 25 ОВДБр: "Очередной вражеский Су-25 "долетался"! 29 июля в Донецкой области Сечеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный штурмовик оккупантов".
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Детали: Защитники добавили, что продолжат уничтожать врага на украинской земле.
Следует отметить, что в утренней сводке Генштаба о потерях России нет информации о сбитом штурмовике.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 170 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 670 военных РФ.