Долетался: ВСУ "приземлили" "Иглой" российский штурмовик – 25 ОВДБр

Украинские защитники уничтожили российский бронированный штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Источник: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада в Facebook

Дословно 25 ОВДБр: "Очередной вражеский Су-25 "долетался"! 29 июля в Донецкой области Сечеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный штурмовик оккупантов".

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Детали: Защитники добавили, что продолжат уничтожать врага на украинской земле.

Следует отметить, что в утренней сводке Генштаба о потерях России нет информации о сбитом штурмовике.

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