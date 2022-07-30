Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Долетался: ВСУ "приземлили" "Иглой" российский штурмовик – 25 ОВДБр

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 10:53
Долетался: ВСУ приземлили Иглой российский штурмовик – 25 ОВДБр
Фото з Facebook 25 ОВДБр

Украинские защитники уничтожили российский бронированный штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Источник: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада в Facebook

Дословно 25 ОВДБр: "Очередной вражеский Су-25 "долетался"! 29 июля в Донецкой области Сечеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный штурмовик оккупантов".

Реклама:

Детали: Защитники добавили, что продолжат уничтожать врага на украинской земле.

Следует отметить, что в утренней сводке Генштаба о потерях России нет информации о сбитом штурмовике.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Донецкая областьавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: