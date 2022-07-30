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Кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві зросла – мер

Альона Мазуренко Субота, 30 липня 2022, 13:45
Кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві зросла – мер
ЗУПИНКА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ У МИКОЛАЄВІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛУ, ФОТО НОВОСТИ N

Кількість жертв ворожого обстрілу громадської зупинку у Миколаєві зросла до семи осіб - у лікарні померли ще двоє чоловіків. 

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Збільшилась кількість жертв учорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту.

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Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н.".

Деталі: За словами міського голови, загалом за медичною допомогою за 29 липня звернулось 19 осіб.

Передісторія: 29 липня окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, в результаті чого загинуло 5 людей поблизу зупинки громадського транспорту.

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Теми: Миколаїввійнаобстріл
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