Кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві зросла – мер
Субота, 30 липня 2022, 13:45
Кількість жертв ворожого обстрілу громадської зупинку у Миколаєві зросла до семи осіб - у лікарні померли ще двоє чоловіків.
Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram
Пряма мова: "Збільшилась кількість жертв учорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту.
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Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н.".
Деталі: За словами міського голови, загалом за медичною допомогою за 29 липня звернулось 19 осіб.
Передісторія: 29 липня окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, в результаті чого загинуло 5 людей поблизу зупинки громадського транспорту.
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