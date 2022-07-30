Число жертв обстрела остановки в Николаеве возросло – мэр

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В НИКОЛАЕВЕ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА, ФОТО НОВОСТИ N

Число жертв вражеского обстрела общественной остановки в Николаеве возросло до семи человек - в больнице скончались еще двое мужчин.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Увеличилось количество жертв вчерашнего обстрела остановки общественного транспорта.

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Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р.".

Детали: По словам городского головы, всего за медицинской помощью за 29 июля обратилось 19 человек.

Предыстория: 29 июля оккупанты обстреляли один из районов Николаева, в результате чего погибли 5 человек вблизи остановки общественного транспорта.