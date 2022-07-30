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Пелосі вилетіла в турне по Азії

Альона Мазуренко Субота, 30 липня 2022, 16:36
Пелосі вилетіла в турне по Азії
фото: ТГ Пелосі

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відправилася у азійське турне, де ймовірно може відвідати Тайвань.

Джерело: дані Flightradar24

Деталі: Наразі її літак приземлився в Гонолулу (Гаваї). За пересуванням її борту на сервісі слідкує більше 70 тисяч людей. 

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Незважаючи на попередження, Пелосі та інші представники Конгресу розпочали тур по Східній Азії, залишивши відкритим варіант приземлення на Тайвані.

До маршруту Пелосі в Азії входять Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур, які вважаються союзниками США проти Китаю, а Тайвань вказано як "попередньо".

Якщо Пелосі вирішить зробити зупинку на Тайвані, вона має приземлитися в Тайбеї на військовому літаку США.

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Після погроз Китаю, є ймовірність того, що її літак можуть збити літаки ВПС Китайської народно-визвольної армії (НВАК).

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь під час брифінгу заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікера Палати представників Конгресу на Тайвань.

Охороняє спікерку ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган". 

Тим часом, журналіст індійський військовий Чаудхарі Парвез у Twitter повідомив, що Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази "Chiayi Air Base".  Інші ресурси пишуть, що Тайвань також розгорнув систему ППО в аеропорту Таоюань.

Теми: СШАКитайАзія
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