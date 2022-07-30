Пелосі вилетіла в турне по Азії

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відправилася у азійське турне, де ймовірно може відвідати Тайвань.

Джерело: дані Flightradar24

Деталі: Наразі її літак приземлився в Гонолулу (Гаваї). За пересуванням її борту на сервісі слідкує більше 70 тисяч людей.

Незважаючи на попередження, Пелосі та інші представники Конгресу розпочали тур по Східній Азії, залишивши відкритим варіант приземлення на Тайвані.

До маршруту Пелосі в Азії входять Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур, які вважаються союзниками США проти Китаю, а Тайвань вказано як "попередньо".

Якщо Пелосі вирішить зробити зупинку на Тайвані, вона має приземлитися в Тайбеї на військовому літаку США.

Після погроз Китаю, є ймовірність того, що її літак можуть збити літаки ВПС Китайської народно-визвольної армії (НВАК).

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Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь під час брифінгу заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікера Палати представників Конгресу на Тайвань.

Охороняє спікерку ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган".

Тим часом, журналіст індійський військовий Чаудхарі Парвез у Twitter повідомив, що Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази "Chiayi Air Base". Інші ресурси пишуть, що Тайвань також розгорнув систему ППО в аеропорту Таоюань.