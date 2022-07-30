Пелоси вылетела в турне по Азии
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, где предположительно может посетить Тайвань.
Источник: данные Flightradar24
Детали: В настоящее время ее самолет приземлился в Гонолулу (Гаваи). За передвижением ее борта на сервисе следят более 70 тысяч человек.
Несмотря на предупреждение, Пелоси и другие представители Конгресса начали тур по Восточной Азии, оставив открытым вариант приземления на Тайване.
В маршрут Пелоси в Азии входят Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур, которые считаются союзниками США против Китая, а Тайвань указан как "предварительно".
Если Пелоси решит совершить остановку на Тайване, она должна приземлиться в Тайбэе на военном самолете США.
После угроз Китая, есть вероятность того, что ее самолет могут сбить самолеты ВВС Китайской народно-освободительной армии (НОАК).
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань.
Охраняет спикерку ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган".
Тем временем, журналист индийский военный Чаудхари Парвез в Twitter сообщил, что Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы "Chiayi Air Base". Другие ресурсы пишут, что Тайвань также развернул систему ПВО в аэропорту Таоюань.