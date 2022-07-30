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Пелоси вылетела в турне по Азии

Алена МазуренкоСуббота, 30 июля 2022, 16:36
Пелоси вылетела в турне по Азии
фото: ТГ Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, где предположительно может посетить Тайвань.

Источник: данные Flightradar24

Детали: В настоящее время ее самолет приземлился в Гонолулу (Гаваи). За передвижением ее борта на сервисе следят более 70 тысяч человек.

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Несмотря на предупреждение, Пелоси и другие представители Конгресса начали тур по Восточной Азии, оставив открытым вариант приземления на Тайване.

В маршрут Пелоси в Азии входят Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур, которые считаются союзниками США против Китая, а Тайвань указан как "предварительно".

Если Пелоси решит совершить остановку на Тайване, она должна приземлиться в Тайбэе на военном самолете США.

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После угроз Китая, есть вероятность того, что ее самолет могут сбить самолеты ВВС Китайской народно-освободительной армии (НОАК).

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань.

Охраняет спикерку ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган".

Тем временем, журналист индийский военный Чаудхари Парвез в Twitter сообщил, что Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы ​​"Chiayi Air Base". Другие ресурсы пишут, что Тайвань также развернул систему ПВО в аэропорту Таоюань.

Темы: СШАКитайАзия
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