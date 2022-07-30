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Росія накопичує техніку біля кордону з Харківщиною – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 30 липня 2022, 18:08
Російська військова техніка поблизу кордону з Харківщиною 28 липня, Радіо Свобода

Армія Росії збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області.

Джерело: програма "Схеми" Радіо Свобода за результатами аналізу знімків супутника Planet Labs

Деталі: На знімках, які є у розпорядженні журналістів, видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

За словами військових експертів, у подальшому російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському і Слов’янському напрямках, зазначає видання.

28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області РФ збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

 

Як помітили "Схеми", аналізуючи супутникові фото, територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки.

Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

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Супутник Planet Labs також зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки – на північний захід і північний схід від села. Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і поступово її кількість збільшувалась. У порівнянні з червнем на цій території кількість техніки майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.

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Теми: Росіявійна
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