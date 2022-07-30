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Россия накапливает технику возле границы с Харьковщиной – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 30 июля 2022, 18:08
Российская военная техника возле границы с Харьковщиной 28 июля, Радио Свобода

Армия России увеличивает присутствие военной техники на границе с Украиной вблизи оккупированной части Харьковской области.

Источник: программа "Схемы" Радио Свобода по результатам анализа снимков спутника Planet Labs

Детали: На снимках, которые есть в распоряжении журналистов, видно, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области России.

По словам военных экспертов, в дальнейшем российские военные могут использовать эту технику, в частности, на Изюмском и Славянском направлениях, отмечает издание.

28 июля спутник зафиксировал в селе Соболевка Белгородской области РФ увеличение количества военной техники и личного состава российской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.

 

Как заметили "Схемы", анализируя спутниковые фото, территория этого села и раньше использовалась военными РФ для размещения техники.

Спутник также зафиксировал момент, как 28 июля военную технику доставили в Соболевку железнодорожными вагонами.

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Спутник Planet Labs также зафиксировал скопление военной техники вблизи Соболевки – северо-западнее и северо-восточнее села. Она начала появляться там с начала полномасштабного вторжения и постепенно ее количество увеличивалось. В сравнении с июнем на этой территории количество техники почти не изменилось, но спутник фиксировал ее перемещение.

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