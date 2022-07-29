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У разі відмови евакуювати дітей з Донеччини батьки братимуть відповідальність на себе – поліція

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 липня 2022, 19:46

Поліцейські евакуюватимуть дітей із Донеччини, якщо цього хоче хоча б один з батьків, а в разі категоричної відмови від евакуації батьки братимуть відповідальність за життя дитини на себе.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Правоохоронці евакуюватимуть дітей, якщо цього прагне хоча б один із батьків. Категорична відмова обох батьків від евакуації фіксуватиметься, та в разі настання тяжких наслідків вони братимуть відповідальність за життя дитини на себе".

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Деталі: У поліції не уточнили, яку відповідальність нестимуть батьки у разі настання тяжких наслідків для дитини.

Повідомляється, що загалом на Донеччині зараз перебувають приблизно 52 тисячі дітей.

З початку повномасштабної війни Росії проти України в регіоні загинули щонайменше 154 дитини, 198 дістали поранення, при цьому точні дані з Маріуполя та Волновахи наразі невідомі.

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Поліцейські Донеччини обходять кожну оселю, де є діти, з метою з’ясувати, скільки дітей і чому залишаються в області, скільки виїхали і хто розглядає можливість евакуації.

У першу чергу це стосується багатодітних родин і сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Зазначається, що в населених пунктах безпосередньо біля лінії вогню залишаються мешкати понад 470 багатодітних родин, в яких виховується 1672 дитини. Найбільше – у Торецьку та Великій Новосілці.

Поліція не лише евакуює родини, але й спільно з Донецькою ОВА організує поселення – в безпечних регіонах України та за кордоном. Отримати допомогу можна за телефоном "гарячої лінії" 099 423 51 60.

Що передувало: 29 липня Кабінет міністрів створив координаційний штаб, що займатиметься організацією евакуації мешканців із Донецької області. Його очолила віцепрем’єр, глава МінТОТ Ірина Верещук.

28 липня Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації.

Теми: Донецька областьдітиевакуаціявійна
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