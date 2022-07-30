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На залізниці Луганщини попрацювали партизани – Гайдай

Роман ПетренкоСубота, 30 липня 2022, 19:43
На залізниці Луганщини попрацювали партизани – Гайдай
ЗАЛІЗНИЦЯ, ФОТО DP.UZ.GOV.UA

Біля окупованого Росією Сватового Луганської області партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою, розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Підвезення залізницею боєприпасів для рашистів на фронт тепер ускладнено

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Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового.

Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці.

Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі… не щастить окупантам".

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Теми: Луганська областьокупаціяв'язницявійна
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