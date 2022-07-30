На залізниці Луганщини попрацювали партизани – Гайдай

Біля окупованого Росією Сватового Луганської області партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою, розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Підвезення залізницею боєприпасів для рашистів на фронт тепер ускладнено

Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового.

Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці.

Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі… не щастить окупантам".

Нагадаємо: Голова Нікопольської РВА закликає містян виявляти зрадників і прихильників росіян.