Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мерія Нікополя оголосила винагороду за пошук зрадників

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 липня 2022, 18:21
РУЙНАЦІЯ В НІКОПОЛІ, ФОТО З TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКА

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликає та вчить містян виявляти зрадників та прихильників росіян, обіцяючи за це гроші.

Джерело: Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенка: "Проводите громадянське затримання, викликаєте поліцію, передаєте затриманого їм. Передаєте інформацію стосовно такої особи до поліції, або в приватні повідомлення на моїй сторінці ФБ.

У разі підтвердження протиправної діяльності підозрюваного ви отримуєте суму еквівалентну 100 у.о. по курсу НБУ на день затримання".

Деталі: За словами мерії, їх цікавлять:

  • Оператори квадрокоптерів                            
  • Люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури і т.д т.п.
  • Люди, що проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото-відео апаратуру
  • Люди, які запускають сигнальні ракети, феєрверки і т.д т.п.

Нагадаємо:

  • Російські військові 19 липня вдарили з ракетних систем залпового вогню "Град" по місту Нікополь, по будинках та річковому порту, на двох підприємствах виникли пожежі.
  • Російські загарбники вночы 20 липня вкотре обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.
  • Вночі на 22 липня росіяни випустили по Нікополю з РСЗВ 100 снарядів, одна людина загинула.
  • Раніше так само голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НікопольобстрілвійнаРосія
Головне сьогодні

Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема

Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна

Розблоковані порти зможуть експортувати 3 млн тонн агропродукції щомісяця

Чорноморський порт може запрацювати першим - перше судно в найближчі дні

4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні

В Європолі уточнили, що поки не фіксували контрабанди зброї з України

Усі новини...
Нікополь
У Нікополі попередили про нові можливі удари з боку російських військ
Обстріли Нікополя: ворог за ніч випустив 100 снарядів з РСЗВ, загинула людина
Окупанти вночі обстріляли Нікополь з РСЗВ – мер
Останні новини
05:17
По всій Україні — повітряні тривоги
04:41
Військові розігнали табір протестувальників на Шрі-Ланці, є поранені
03:44
ISW: Росіяни мінують береги Інгульця, готуючись до українського контрнаступу
03:01
Нікополь: За тиждень росіяни випустили понад 250 снарядів
02:15
В ОК “Південь” озвучили втрати росіян — мінус майже сотня військових, “Град”, “Піони”
01:25
Окупаційна влада на Херсонщині заблокувала Google
00:41
Сумщина: Було кілька російських обстрілів, без жертв
23:58
BBC виплатить компенсацію колишній няні Вільяма й Гаррі через скандал з інтерв’ю Діани
23:41
Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема
23:15
В МЗС задоволені домовленостями з експорту українського зерна в Стамбулі
Усі новини...