Мерія Нікополя оголосила винагороду за пошук зрадників

РУЙНАЦІЯ В НІКОПОЛІ, ФОТО З TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКА

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликає та вчить містян виявляти зрадників та прихильників росіян, обіцяючи за це гроші.

Джерело: Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенка: "Проводите громадянське затримання, викликаєте поліцію, передаєте затриманого їм. Передаєте інформацію стосовно такої особи до поліції, або в приватні повідомлення на моїй сторінці ФБ.

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У разі підтвердження протиправної діяльності підозрюваного ви отримуєте суму еквівалентну 100 у.о. по курсу НБУ на день затримання".

Деталі: За словами мерії, їх цікавлять:

Оператори квадрокоптерів

Люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури і т.д т.п.

Люди, що проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото-відео апаратуру

Люди, які запускають сигнальні ракети, феєрверки і т.д т.п.

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