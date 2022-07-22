Мерія Нікополя оголосила винагороду за пошук зрадників

РУЙНАЦІЯ В НІКОПОЛІ, ФОТО З TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКА

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликає та вчить містян виявляти зрадників та прихильників росіян, обіцяючи за це гроші.

Джерело: Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенка: "Проводите громадянське затримання, викликаєте поліцію, передаєте затриманого їм. Передаєте інформацію стосовно такої особи до поліції, або в приватні повідомлення на моїй сторінці ФБ.

У разі підтвердження протиправної діяльності підозрюваного ви отримуєте суму еквівалентну 100 у.о. по курсу НБУ на день затримання".

Деталі: За словами мерії, їх цікавлять:

Оператори квадрокоптерів

Люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури і т.д т.п.

Люди, що проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото-відео апаратуру

Люди, які запускають сигнальні ракети, феєрверки і т.д т.п.

Нагадаємо:

Російські військові 19 липня вдарили з ракетних систем залпового вогню "Град" по місту Нікополь, по будинках та річковому порту, на двох підприємствах виникли пожежі.

Російські загарбники вночы 20 липня вкотре обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.

Вночі на 22 липня росіяни випустили по Нікополю з РСЗВ 100 снарядів, одна людина загинула.

Раніше так само голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області.