На железной дороге Луганщины поработали партизаны – Гайдай

У оккупированного Россией Сватового Луганской области партизаны сожгли распределительную коробку управления железнодорожной дорогой, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Подвоз железной дорогой боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднен.

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Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железнодорожной дорогой возле оккупированного Сватового.

Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги.

Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме… не везет оккупантам".

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Напомним: Глава Никопольской РВА призывает горожан обнаруживать предателей и сторонников россиян.