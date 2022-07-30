На железной дороге Луганщины поработали партизаны – Гайдай
Суббота, 30 июля 2022, 19:43
У оккупированного Россией Сватового Луганской области партизаны сожгли распределительную коробку управления железнодорожной дорогой, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Подвоз железной дорогой боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднен.
Реклама:
Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железнодорожной дорогой возле оккупированного Сватового.
Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги.
Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме… не везет оккупантам".
ВИДЕО ДНЯ
Напомним: Глава Никопольской РВА призывает горожан обнаруживать предателей и сторонников россиян.