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На железной дороге Луганщины поработали партизаны – Гайдай

Роман ПетренкоСуббота, 30 июля 2022, 19:43
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, ФОТО DP.UZ.GOV.UA

У оккупированного Россией Сватового Луганской области партизаны сожгли распределительную коробку управления железнодорожной дорогой, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Подвоз железной дорогой боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднен.

Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железнодорожной дорогой возле оккупированного Сватового.

Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги.

Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме… не везет оккупантам".

Напомним: Глава Никопольской РВА призывает горожан обнаруживать предателей и сторонников россиян.

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Темы: Луганская областьоккупациятюрьмавойна
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