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"Їдьте, ми допоможемо!": Зеленський закликає евакуюватися з Донеччини

Роман ПетренкоСубота, 30 липня 2022, 22:50
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський вкотре закликає людей виїхати з Донецької області, а також наголошує, що все для цього держава організовує.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "На Донбасі сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей, багато хто відмовляється виїхати. Але це дійсно потрібно зробити, це рішення доведеться ухвалювати все одно, повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, чим більше людей виїдуть з Донецької області, тим менше людей російська армія встигне убити.

Урядове рішення про обов’язкову евакуацію є. Усе організоване, повне супроводження, повна допомога, і логістична, і виплати – потрібно лише рішення самих людей, які досі його не ухвалили для себе.

Їдьте, ми допоможемо! Ми – не Росія саме тому, що для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати будь-яку можливість, щоб урятувати якнайбільше життів, і щоб максимально обмежити російський терор.

На цьому етапі війни терор для Росії – основна зброя. І тому головне завдання кожного українця, кожного захисника свободи та людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів".

Передісторія: Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

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Теми: ЗеленськийевакуаціяДонецька областьвійна
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