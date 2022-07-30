"Езжайте, мы поможем!": Зеленский призывает эвакуироваться из Донбасса

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призывает людей уехать из Донецкой области, а также подчеркивает, что все для этого государство организует.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "На Донбассе сотни тысяч людей, десятки тысяч детей, многие отказываются уехать. Но это действительно нужно сделать, это решение придется принимать все равно, поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедут из Донецкой области, тем меньше людей российская армия успеет убить.

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Правительственное решение об обязательной эвакуации есть. Все организованное, полное сопровождение, полная помощь, и логистическая, и выплаты – нужно только решение самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя.

Езжайте, мы поможем! Мы не Россия именно потому, что для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать любую возможность, чтобы спасти больше жизней, и чтобы максимально ограничить российский террор.

На этом этапе войны террор для России – основное оружие. И потому главная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить больше людей от российских ударов".

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Предыстория: Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.