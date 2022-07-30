"Езжайте, мы поможем!": Зеленский призывает эвакуироваться из Донбасса

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призывает людей уехать из Донецкой области, а также подчеркивает, что все для этого государство организует.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "На Донбассе сотни тысяч людей, десятки тысяч детей, многие отказываются уехать. Но это действительно нужно сделать, это решение придется принимать все равно, поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедут из Донецкой области, тем меньше людей российская армия успеет убить.

Правительственное решение об обязательной эвакуации есть. Все организованное, полное сопровождение, полная помощь, и логистическая, и выплаты – нужно только решение самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя.

Езжайте, мы поможем! Мы не Россия именно потому, что для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать любую возможность, чтобы спасти больше жизней, и чтобы максимально ограничить российский террор.

На этом этапе войны террор для России – основное оружие. И потому главная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить больше людей от российских ударов".

Предыстория: Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.