Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Езжайте, мы поможем!": Зеленский призывает эвакуироваться из Донбасса

Роман ПетренкоСуббота, 30 июля 2022, 22:50
зеленський, фото оп

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призывает людей уехать из Донецкой области, а также подчеркивает, что все для этого государство организует.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "На Донбассе сотни тысяч людей, десятки тысяч детей, многие отказываются уехать. Но это действительно нужно сделать, это решение придется принимать все равно, поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедут из Донецкой области, тем меньше людей российская армия успеет убить.

Правительственное решение об обязательной эвакуации есть. Все организованное, полное сопровождение, полная помощь, и логистическая, и выплаты – нужно только решение самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя.

Езжайте, мы поможем! Мы не Россия именно потому, что для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать любую возможность, чтобы спасти больше жизней, и чтобы максимально ограничить российский террор.

На этом этапе войны террор для России – основное оружие. И потому главная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить больше людей от российских ударов".

Предыстория: Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

ВИДЕО ДНЯ

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийэвакуацияДонецкая областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоОккупанты: штаб Черноморского флота атаковали, есть раненые, отменили "гуляния"

На двух направлениях враг понес потери и отступил – сводка

Обновлено от 02.20Мэр: Николаев массированно обстреляли, в городе – пожары в местах прилетов

Юг: ВСУ уничтожили склады, технику и живую силу врага

Украинская авиация уничтожила склады, опорные пункты и десятки оккупантов

"Езжайте, мы поможем!": Зеленский призывает эвакуироваться из Донбасса

Все новости...
Зеленский
Зеленский – миру: Россию придется признать государством-террористом
Зеленский дал совет тем, кто не выдерживает видеть зло россиян
Зеленский о Еленовке: Сознательное военное преступление, ООН и МККК должны реагировать
Последние новости
09:05
Режим Лукашенко теперь "почти полностью" зависим от России – британская разведка
09:00
Парламент Черногории осудил войну России против Украины
08:46
Луганщина: враг пытается улучшить тактическое положение для наступления на Бахмут
08:19
Адвокат Саакашвили сказал, что тот решил уйти из грузинской политики
08:15
Ливан задержал судно с ворованным украинским зерном
08:08
фотоОккупанты: штаб Черноморского флота атаковали, есть раненые, отменили "гуляния"
07:18
На двух направлениях враг понес потери и отступил – сводка
06:30
Обновлено от 02.20Мэр: Николаев массированно обстреляли, в городе – пожары в местах прилетов
06:02
картыРоссийские войска сосредоточат усилия по направлению Бахмута и вокруг Донецка – ISW
05:02
В Харькове – серия взрывов
Все новости...