Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Герой Украины и бизнесмен Вадатурский погиб во время обстрела россиян

Роман Кравец, Роман ПетренкоВоскресенье, 31 июля 2022, 10:39
фото компании "нибулон"

Во время обстрелов Николаева ночью на 31 июля погиб Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Источник: собеседник "Украинской правды", близкий к Николаевской ОВА

Детали: УП подтвердили информацию, что российский снаряд попал в дом Вадатурского, погибла также его жена.

Дословно: "Это правда.

Попадание в их дом. Тело жены уже вытащили".

Обновлено: Позже эту информацию подтвердил глава ОВА.

Прямая речь Кима: "Сегодня наш город потерял своего Героя

ВИДЕО ДНЯ

Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна.

Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим".

Читайте также: Ревет и стонет, или Как возрождают речные перевозки по Днепру

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Николаевобстрелбизнес
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Обострение в Косово: сербы строят баррикады и готовятся к конфликту

дополнено, фотоРоссияне атаковали Одесскую область двумя ракетами

Проход устьем Быстрым в Одесской области ограничили: подорвался катер

В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов

Оккупанты сбежали из двух поселков в Запорожье после точного обстрела ВСУ – разведка

ВМС об "ударе БПЛА по Севастополю": оккупанты так боятся ВСУ, что упражняются в выдумках

Все новости...
Николаев
Под Николаевом после обстрелов бушует большой лесной пожар
Мэр: Николаев массированно обстреляли, в городе – пожары в местах прилетов
Житель Николаева сливал данные про ВСУ оккупантам – СБУ
Последние новости
21:08
Посол США прокомментировала убийство украинских пленных в Еленовке
20:31
Обострение в Косово: сербы строят баррикады и готовятся к конфликту
20:24
Чешские пожарные вернули пожертвование от антиукраинского политика
20:12
дополнено, фотоРоссияне атаковали Одесскую область двумя ракетами
19:35
Немецкий министр призвал запретить производство электроэнергии с использованием газа
19:18
В Сумской области оккупанты уничтожили десяток могил, повредили дома
19:02
В партии президента Сербии заговорили о "денацификации Балкан"
18:53
На Закарпатье хотят возобновить работу аэропорта "Ужгород"
18:43
Европейские производители озабочены своими перспективами из-за "газового кризиса"
18:34
Оккупанты перебрасывают силы на Запорожское направление – сводка Генштаба
Все новости...