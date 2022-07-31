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Герой Украины и бизнесмен Вадатурский погиб во время обстрела россиян

Роман Кравец, Роман ПетренкоВоскресенье, 31 июля 2022, 10:39
Герой Украины и бизнесмен Вадатурский погиб во время обстрела россиян
фото компании "нибулон"

Во время обстрелов Николаева ночью на 31 июля погиб Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Источник: собеседник "Украинской правды", близкий к Николаевской ОВА

Детали: УП подтвердили информацию, что российский снаряд попал в дом Вадатурского, погибла также его жена.

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Дословно: "Это правда.

Попадание в их дом. Тело жены уже вытащили".

Обновлено: Позже эту информацию подтвердил глава ОВА.

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Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна.

Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим".

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Темы: Николаевобстрелбизнес
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