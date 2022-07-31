ВМС про "удар БПЛА по Севастополю": окупанти так бояться ЗСУ, що вправляються у вигадках

Військово-морські сили України зазначають, що окупанти настільки бояться ЗСУ, що знайшли привід скасувати святкування дня ВМФ РФ, вигадавши "удар українського безпілотника" в тимчасово окупованому ворогом Севастополі.

Джерело: ВМС ЗСУ в Facebook

Дослівно: "Мова йде про те, що… начебто українським безпілотником атакована одна з військових частин загарбника. За версією ворога невпізнаний літальний об’єкт прилетів уранці на територію штабу ЧФ РФ та начебто поранив 5 чоловік.

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Насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята.

Такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту".

Деталі: У ВМС ЗСУ нагадали, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Цілями ЗСУ є винятково військові об’єкти РФ.

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"Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим - це Україна", резюмується у повідомленні українських моряків.

Подібну тезу повторила в ефірі національного телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Пряма мова: "Сили оборони України не атакують інші держави, не ведуть боротьби з мирним населенням, не атакують цивільні об'єкти. Все, щл ми робимо – звільнюємо окуповані території. І я нагадаю, що Крим – це Україна.

Наші сили і засоби використовуються тільки для того, щоб завдавати уражень військовим об'єктам. Якщо когось це бентежить і виносить моральний стан за межі реального – це лише на користь українському контрнаступу".

Додатково: У пресслужбі Генштабу та ГУР "Українській правді" зазначили, що не володіють інформацією щодо вищезазначених заяв окупантів.

Що передувало: Зранку 31 липня призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у двір штабу флоту РФ прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, – безпілотник.

В місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів. На оприлюдненому Развожаєвим фото – посічені кущі та вибите скло на ганку.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі висловив думку, що Севастополь нарешті починає відчувати себе Україною.

"Через загрозу містянам наказано в "свято" флоту - вбивці сидіти вдома. Судячи з фото від окупантів - через атаку бойової газонокосарки України", - пожартував він.