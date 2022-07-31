ВМС об "ударе БПЛА по Севастополю": оккупанты так боятся ВСУ, что упражняются в выдумках

Военно-морские силы Украины отмечают, что оккупанты настолько боятся ВСУ, что нашли повод отменить празднование дня ВМФ РФ, придумав "удар украинского беспилотника" во временно оккупированном врагом Севастополе.

Источник: ВМС ВСУ в Facebook

Дословно: "Речь идет о том, что… якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика. По версии врага, неузнанный летательный объект прилетел утром на территорию штаба ЧФ РФ и якобы ранил 5 человек.

На самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод отменить мероприятия по случаю так называемого праздника.

Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста".

Детали: В ВМС ВСУ напомнили, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся образцы вооружения. Целями ВСУ являются исключительно военные объекты РФ.

"Мы не наносим удары по территории РФ. Крым - это Украина", резюмируется в сообщении украинских моряков.

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Подобный тезис повторила в эфире национального телемарафона начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Прямая речь: "Силы обороны Украины не атакуют другие государства, не ведут борьбу с мирным населением, не атакуют гражданские объекты. Все, что мы делаем – освобождаем оккупированные территории. И я напомню, что Крым – это Украина.

Наши силы и средства используются только для того, чтобы наносить поражение военным объектам. Если кого это смущает и выносит моральное состояние за пределы реального – это только на пользу украинскому контрнаступлению".

Дополнительно: В пресс-службе Генштаба и ГУР "Украинской правде" отметили, что не владеют информацией о вышеупомянутых заявлениях оккупантов.

Что предшествовало: Утром 31 июля назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что во двор штаба флота РФ прилетел неизвестный объект, по предварительным данным, беспилотник.

В городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов. На опубликованном Развожаевым фото – посеченные кусты и выбитое стекло на крыльце.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале выразил мнение, что Севастополь наконец-то начинает чувствовать себя Украиной.

"Из-за угрозы горожанам приказано в "праздник" флота - убийцы сидеть дома. Судя по фото от оккупантов - из-за атаки боевой газонокосилки Украины", - пошутил он.