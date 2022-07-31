Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти: штаб Чорноморського флоту атакували, є поранені, скасували "гуляння"

Ольга Глущенко Неділя, 31 липня 2022, 08:08
Севастополь, пам’ятник затопленим кораблям на фоні крейсера "Москва", фото Юлії Мельник

Призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя повідомив, що безпілотник атакував штаб російського флоту, в місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів.

Джерело: РИА Новости, "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв

Пряма мова Развожаєва: "У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це – безпілотник.

5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих нема. Допомога всім надана".

 
фото развожаєва
 

Дослівно РИА: "Український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту в Севастополі, поранено 5 людей, усі святкові заходи на честь дня ВМФ у місті скасовано з міркувань безпеки, повідомив губернатор".

Оновлено: Заяви окупантів Військово-морські сили України назвали вигадками.

Що передувало: Повідомлялося, що День Військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі 31 липня проходитиме зі святковою програмою, але без урочистого параду.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Севастопольокупаціяфлот
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Прохід гирлом Бистрим на Одещині обмежили: підірвався катер

Окупанти втекли з двох селищ на Запоріжжі після влучних обстрілів ЗСУ – розвідка

фотоЗ’явилися супутникові знімки з місця вбивства полонених в Оленівці

ВМС про "удар БПЛА по Севастополю": окупанти так бояться ЗСУ, що вправляються у вигадках

Перші судна з українським зерном можуть прибути до Туреччини 3 серпня

Резніков подякував Італії за новий "таємний" пакет військової допомоги

Усі новини...
Миколаїв зазнав найбільшого удару за 5 місяців, на Херсонщині лунають вибухи - дані ОВА
Окупанти з С-300 обстріляли Харків, є руйнування
Жителі Криму бачать реальною загрозу перенесення війни на півострів - ГУР
Путін підписав нову Морську доктрину – згадав про НАТО та захист акваторії Чорного моря
Останні новини
18:43
Європейські виробники стурбовані своїми перспективами через "газову кризу"
18:34
Окупанти перекидають сили на Запорізький напрямок – зведення Генштабу
18:20
Кабмін зберіг пільгову ціну на газ для забезпечення населення гарячою водою
17:59
У Латвії бачать ризики від переїзду до країни російських ЗМІ
17:53
Прохід гирлом Бистрим на Одещині обмежили: підірвався катер
17:51
По Миколаєву за ніч прилетіло до 40 ракет – чиновниця
17:41
У чеському місті Кутна Гора закривають центр допомоги Україні
17:22
У Польщі оголосили нове ім'я для бази США, яку мали назвати Fort Trump
17:13
фотоЗоряна краса: полярники показали нічне небо над станцією "Академік Вернадський"
16:57
Голова Запорізької ОВА закликає людей їхати із зони ведення боїв
Усі новини...