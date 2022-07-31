Окупанти: штаб Чорноморського флоту атакували, є поранені, скасували "гуляння"

Призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя повідомив, що безпілотник атакував штаб російського флоту, в місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів.

Джерело: РИА Новости, "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв

Пряма мова Развожаєва: "У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це – безпілотник.

Реклама:

5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих нема. Допомога всім надана".

фото развожаєва

Дослівно РИА: "Український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту в Севастополі, поранено 5 людей, усі святкові заходи на честь дня ВМФ у місті скасовано з міркувань безпеки, повідомив губернатор".

Оновлено: Заяви окупантів Військово-морські сили України назвали вигадками.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Повідомлялося, що День Військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі 31 липня проходитиме зі святковою програмою, але без урочистого параду.