Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 16:49
фото: БГНЕС

Близько 4 години ранку на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" під болгарським містом Карнобатом стався вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі ліквідовано. 

Місце події було обстежено безпілотником, територія буде закритка протягом 72 годин. 

Заступниця міського голови Карнобату Стефка Іванова повідомила, що ані людських жертв, ані загрози населенню немає.

За словами власника складу Еміліана Гебрєва, там зберігалися застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не були оплачені:

"Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О четвертій ранку пролунав вибух, а потім загорівся склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, які вже не потрібні на заводі. Якась фірма колись щось замовляла, потім через несплату не отримала товар, а нам не залишилося іншого вибору, як зберігати його там".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Болгаріязброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт

Зеленський: РФ перекидає сили на Херсонщину й Запоріжжя, але це не допоможе

Загострення у Косово: серби будують барикади та готуються до конфлікту

Прохід гирлом Бистрим на Одещині обмежили: підірвався катер

У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів

Окупанти втекли з двох селищ на Запоріжжі після влучних обстрілів ЗСУ – розвідка

Усі новини...
Болгарія
Болгарія тимчасово закриває своє консульство в Єкатеринбурзі
Прем'єр Болгарії розповів про вплив Росії в країні та підривну роботу посольства РФ
У Болгарії провалилася остання спроба сформувати уряд
Останні новини
02:55
Косово на місяць відкладе заміну сербських документів
02:03
Росіяни атакували Миколаїв, прогриміли потужні вибухи — мер
01:01
Косово: Сили НАТО готові втрутитися
00:29
Доба на Сумщині: Майже 90 "прильотів", згоріло пшеничне поле
23:30
МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт
23:07
фото, відеоВ окупованому Скадовську пролунав потужний вибух – ЗМІ
22:46
оновленоМайже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
22:30
Латвія призупиняє дію угоди з РФ про малий прикордонний рух
21:58
Зеленський: РФ перекидає сили на Херсонщину й Запоріжжя, але це не допоможе
21:42
Чому небезпечно "планувати" дату закінчення війни – пояснюють психологи
Усі новини...