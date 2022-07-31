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У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 16:49
У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів
фото: БГНЕС

Близько 4 години ранку на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" під болгарським містом Карнобатом стався вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі ліквідовано. 

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Місце події було обстежено безпілотником, територія буде закритка протягом 72 годин. 

Заступниця міського голови Карнобату Стефка Іванова повідомила, що ані людських жертв, ані загрози населенню немає.

За словами власника складу Еміліана Гебрєва, там зберігалися застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не були оплачені:

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"Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О четвертій ранку пролунав вибух, а потім загорівся склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, які вже не потрібні на заводі. Якась фірма колись щось замовляла, потім через несплату не отримала товар, а нам не залишилося іншого вибору, як зберігати його там".

Нагадаємо, раніше Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Теми: Болгаріязброя
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