Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 16:49
В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов
фото: БГНЕС

Около 4 часов утра на складе боеприпасов компании "ЭМКО" под болгарским городом Карнобатом произошел взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR.

В результате взрыва возник пожар, который сейчас ликвидирован.

Реклама:

Место происшествия было обследовано беспилотником, территория будет закрыта в течение 72 часов.

Заместитель городского головы Карнобата Стефка Иванова сообщила, что ни человеческих жертв, ни угрозы населению нет.

По словам владельца склада Эмилиана Гебрева, там хранились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не были оплачены:

ВИДЕО ДНЯ

"Ни о какой человеческой ошибке речь не идет, потому что человеческой ошибки нет. В четыре утра раздался взрыв, а затем загорелся склад. Что было внутри, никто сказать не может. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но это, в принципе, боеприпасы, какие-то уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом из-за неуплаты не получила товар, а нам не осталось иного выбора, как хранить его там".

Напомним, ранее Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Темы: Болгарияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Болгария
Болгария дает 150 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине
Украина может получить бронетехнику от Болгарии в октябре
В Болгарии не исключили столкновения России с НАТО в Черном море
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: