В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов

Около 4 часов утра на складе боеприпасов компании "ЭМКО" под болгарским городом Карнобатом произошел взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR.

В результате взрыва возник пожар, который сейчас ликвидирован.

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Место происшествия было обследовано беспилотником, территория будет закрыта в течение 72 часов.

Заместитель городского головы Карнобата Стефка Иванова сообщила, что ни человеческих жертв, ни угрозы населению нет.

По словам владельца склада Эмилиана Гебрева, там хранились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не были оплачены:

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"Ни о какой человеческой ошибке речь не идет, потому что человеческой ошибки нет. В четыре утра раздался взрыв, а затем загорелся склад. Что было внутри, никто сказать не может. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но это, в принципе, боеприпасы, какие-то уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом из-за неуплаты не получила товар, а нам не осталось иного выбора, как хранить его там".

Напомним, ранее Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.