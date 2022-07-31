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По Миколаєву за ніч прилетіло до 40 ракет – чиновниця

Роман ПетренкоНеділя, 31 липня 2022, 17:51
замазєєва, фото никвести

Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва нарахувала близько 40 снарядів, які влучили по облцентру в ніч на 31 липня.

Джерело: Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: Близько 40 ракет сьогодні вночі прилетіло по Миколаєву. Це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення.

Повторюсь – місто цілеспрямовано вбивають. Але ніякі ракети та снаряди не зможуть зламати дух наших людей! Місто поранене і щоденно ці поранення стають все важчими".

Довідково: Ракетами називають не лише крилаті ракети. Снаряди з РСЗВ - це також ракети.

Що передувало:

  • Миколаїв зазнав найбільшого за останні 5 місяців ворожого удару, виникло багато пожеж.
  • Під Миколаєвом після нічного обстрілу касетними снарядами вирує велика лісова пожежа.

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Теми: Миколаївобстріл
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