По Николаеву за ночь прилетело до 40 ракет – чиновница

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева насчитала около 40 снарядов, попавших по облцентру в ночь на 31 июля.

Источник: Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: Около 40 ракет сегодня ночью прилетело по Николаеву. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения.

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Повторюсь – город целенаправленно убивают. Но никакие ракеты и снаряды не смогут взломать дух наших людей! Город ранен и ежедневно эти ранения становятся все тяжелее".

Справка: Ракетами называют не только крылатые ракеты. Снаряды из РСЗО – это также ракеты.

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