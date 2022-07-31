По Николаеву за ночь прилетело до 40 ракет – чиновница
Воскресенье, 31 июля 2022, 17:51
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева насчитала около 40 снарядов, попавших по облцентру в ночь на 31 июля.
Источник: Замазеева в Telegram
Прямая речь Замазеевой: Около 40 ракет сегодня ночью прилетело по Николаеву. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения.
Повторюсь – город целенаправленно убивают. Но никакие ракеты и снаряды не смогут взломать дух наших людей! Город ранен и ежедневно эти ранения становятся все тяжелее".
Справка: Ракетами называют не только крылатые ракеты. Снаряды из РСЗО – это также ракеты.
Что предшествовало:
- Николаев подвергся самому массовому обстрелу за последние 5 месяцев, возникло много пожаров.
- Под Николаевом после ночного обстрела кассетными снарядами бушует большой лесной пожар.
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