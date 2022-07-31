В окупованому Скадовську пролунав потужний вибух – ЗМІ

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині очевидці повідомляють про потужний вибух.

Джерело: херсонське видання "Мост", Суспільне, телеграм-канали

У Скадовську палає русня pic.twitter.com/U0dtTPG60k — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 31, 2022

Деталі: Очевидці повідомляють, що у небі над Скадовськом піднявся густий та темний дим, пише "Мост".

Попередньо знищені склади з боєприпасами, які використовувала російська армія у повномасштабній війні проти України, зазначає видання.

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Суспільне також повідомляє про вибухи у Скадовську з посиланням на місцевих жителів. У місті зайнялась пожежа після вибуху.