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В окупованому Скадовську пролунав потужний вибух – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 31 липня 2022, 23:07
В окупованому Скадовську пролунав потужний вибух – ЗМІ

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині очевидці повідомляють про потужний вибух.

Джерело: херсонське видання "Мост", Суспільне, телеграм-канали

Деталі: Очевидці повідомляють, що у небі над Скадовськом піднявся густий та темний дим, пише "Мост".

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Попередньо знищені склади з боєприпасами, які використовувала російська армія у повномасштабній війні проти України, зазначає видання.

Суспільне також повідомляє про вибухи у Скадовську з посиланням на місцевих жителів. У місті зайнялась пожежа після вибуху.

Теми: СкадовськокупаціяХерсонська областьвибух
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