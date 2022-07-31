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В оккупированном Скадовске раздался мощный взрыв – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 23:07

Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области очевидцы сообщают о мощном взрыве.

Источник: херсонское издание "Мост", Суспільне, телеграмм-каналы

Детали: Очевидцы сообщают, что в небе над Скадовском поднялся густой и темный дым, пишет "Мост".

Предварительно уничтоженные склады с боеприпасами, которые использовала российская армия в полномасштабной войне против Украины, отмечает издание.

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Суспільне также сообщает о взрывах в Скадовске с ссылкой на местных жителей. В городе произошел пожар после взрыва.

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Темы: СкадовскоккупацияХерсонская областьвзрыв
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