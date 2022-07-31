В оккупированном Скадовске раздался мощный взрыв – СМИ
Воскресенье, 31 июля 2022, 23:07
Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области очевидцы сообщают о мощном взрыве.
Источник: херсонское издание "Мост", Суспільне, телеграмм-каналы
У Скадовську палає русня pic.twitter.com/U0dtTPG60k— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 31, 2022
Детали: Очевидцы сообщают, что в небе над Скадовском поднялся густой и темный дым, пишет "Мост".
Предварительно уничтоженные склады с боеприпасами, которые использовала российская армия в полномасштабной войне против Украины, отмечает издание.
ВИДЕО ДНЯ
Суспільне также сообщает о взрывах в Скадовске с ссылкой на местных жителей. В городе произошел пожар после взрыва.