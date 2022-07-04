Голова ГУР: Війна закінчиться виходом України на кордони 1991 року

Голова ГУР МОУ Кирило Буданов прогнозує, що війна з Росією закінчиться виходом України на кордони 1991 року, а перші видимі результати переламу можна буде вже побачити у серпні цього року.

Джерело: голова ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова Буданова: "Вихід на кордони станом на 1991 рік, це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія зробила".

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Деталі: Буданов вважає, що це може статися уже наступного року. За його словам, перші видимі результати переламу можна буде спостерігати вже у серпні, а до кінця року інтенсивність бойових дій зменшиться.

Що було раніше:

Росія напала на Україну 24 лютого. Президент РФ Володимир Путін розраховував взяти Київ і Україну загалом за кілька днів. Про це всіляко натякали в керівництві Росії, про це свідчили різні розвідки, а також про це розповідали полонені російські солдати, які вже на початку березня залишилися без їжі, бо сухпайки їм видали лиш на кілька днів.

На початку квітня прессекретар президента РФ Пєсков висловлював сподівання, що війна в Україні завершиться "найближчими днями або у найближому майбутньому" через те, що Росія досягне своїх цілей, або шляхом перемовин.

На початку червня Пєсков заявив, що війна в Україні закінчиться, коли РФ виконає всі поставлені Путіним цілі так званої "спецоперації".

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила убитими в Україні близько 36200 військових.