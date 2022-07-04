Голова ГУР: Війна закінчиться виходом України на кордони 1991 року
Понеділок, 4 липня 2022, 11:24
Голова ГУР МОУ Кирило Буданов прогнозує, що війна з Росією закінчиться виходом України на кордони 1991 року, а перші видимі результати переламу можна буде вже побачити у серпні цього року.
Джерело: голова ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна"
Пряма мова Буданова: "Вихід на кордони станом на 1991 рік, це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія зробила".
Деталі: Буданов вважає, що це може статися уже наступного року. За його словам, перші видимі результати переламу можна буде спостерігати вже у серпні, а до кінця року інтенсивність бойових дій зменшиться.
Що було раніше:
- Росія напала на Україну 24 лютого. Президент РФ Володимир Путін розраховував взяти Київ і Україну загалом за кілька днів. Про це всіляко натякали в керівництві Росії, про це свідчили різні розвідки, а також про це розповідали полонені російські солдати, які вже на початку березня залишилися без їжі, бо сухпайки їм видали лиш на кілька днів.
- На початку квітня прессекретар президента РФ Пєсков висловлював сподівання, що війна в Україні завершиться "найближчими днями або у найближому майбутньому" через те, що Росія досягне своїх цілей, або шляхом перемовин.
- На початку червня Пєсков заявив, що війна в Україні закінчиться, коли РФ виконає всі поставлені Путіним цілі так званої "спецоперації".
- Від початку повномасштабної війни російська армія втратила убитими в Україні близько 36200 військових.