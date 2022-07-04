Голова ГУР: Війна закінчиться виходом України на кордони 1991 року

Голова ГУР МОУ Кирило Буданов прогнозує, що війна з Росією закінчиться виходом України на кордони 1991 року, а перші видимі результати переламу можна буде вже побачити у серпні цього року.

Джерело: голова ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова Буданова: "Вихід на кордони станом на 1991 рік, це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія зробила".

Деталі: Буданов вважає, що це може статися уже наступного року. За його словам, перші видимі результати переламу можна буде спостерігати вже у серпні, а до кінця року інтенсивність бойових дій зменшиться.

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