Путін присвоїв "Героя Росії" командувачу ЦВО за окупацію Луганщини

Президент РФ Володимир Путін підпише указ про присвоєння звань "Герой Росії" командувачу військ Центрального військового округу Олександру Лапіну та командувачу 2-го армійського корпусу "народної міліції "ЛНР" Еседуллі Абачеву.

Джерело: Путін під час розмови з Міністром оборони Сергієм Шойгу

Пряма мова Путіна": "Генерал-полковник Олександр Лапін та генерал армії Сергій Суровікін доповідали мені сьогодні про хід виконання поставлених перед ними завдань.

З вашою пропозицією про присвоєння командувачу угрупування "Центр" генерал-полковнику Лапіну та заступнику командувача Восьмої армії Південного військового округу генерал-майору Абачеву звань Героя Росії погоджується.

Відповідний указ президента сьогодні буде підписаний".

During a meeting with Shoigu, Putin said that the “East” and “West” groupings are still taking part in the war, and that the Central grouping CO Alexander Lapin and the Deputy Commander of the 8th CAA Major General Abachev will receive the Hero of Russia. https://t.co/zTaYDKcasq pic.twitter.com/HoyVu97oU8 — Rob Lee (@RALee85) July 4, 2022

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Довідково: 26 червня за даними російських ЗМІ Шойгу прилітав в Україну, де зустрічався з командувачами. Серед них не було ні Лапіна, ні генерала армії Сергія Суровікіна, які нібито керують російською армією на війні.

Проте біля Шойгу весь час був генерал-полковник Геннадій Жидко, який за даними журналістів-розслідувачів командує окупаційними військами в Україні.

Сам Путін про Жидка не згадував.

Передісторія: 4 липня Путін дав вказівку Шойгу дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганщини.