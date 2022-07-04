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Путін присвоїв "Героя Росії" командувачу ЦВО за окупацію Луганщини

Роман ПетренкоПонеділок, 4 липня 2022, 18:05
путін і шойгу, фото кремля

Президент РФ Володимир Путін підпише указ про присвоєння звань "Герой Росії" командувачу військ Центрального військового округу Олександру Лапіну та командувачу 2-го армійського корпусу "народної міліції "ЛНР" Еседуллі Абачеву.

Джерело: Путін під час розмови з Міністром оборони Сергієм Шойгу

Пряма мова Путіна": "Генерал-полковник Олександр Лапін та генерал армії Сергій Суровікін доповідали мені сьогодні про хід виконання поставлених перед ними завдань.

З вашою пропозицією про присвоєння командувачу угрупування "Центр" генерал-полковнику Лапіну та заступнику командувача Восьмої армії Південного військового округу генерал-майору Абачеву звань Героя Росії погоджується.

Відповідний указ президента сьогодні буде підписаний".

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Довідково: 26 червня за даними російських ЗМІ Шойгу прилітав в Україну, де зустрічався з командувачами. Серед них не було ні Лапіна, ні генерала армії Сергія Суровікіна, які нібито керують російською армією на війні.

Проте біля Шойгу весь час був генерал-полковник Геннадій Жидко, який за даними журналістів-розслідувачів командує окупаційними військами в Україні.

Сам Путін про Жидка не згадував.

Передісторія: 4 липня Путін дав вказівку Шойгу дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганщини.

Теми: ПутінокупаціявійнаЛуганська область
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