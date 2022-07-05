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Глава Курської області РФ заявив про артилерійські "прильоти"

Олена РощінаВівторок, 5 липня 2022, 07:27
Глава Курської області РФ заявив про артилерійські прильоти
Курська область у вирвах, фото Романа Старовойта

Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що прикордонні села Росії вранці 5 липня обстрілюють із артилерії.

Джерело: Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Сьогоднішній ранок знову розпочався з артилерійського обстрілу прикордонних населених пунктів Глушківського району. Зафіксовано прильоти у селі Маркове, знову рвуться снаряди у селищі Тьоткіне".

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Деталі: О 07:15 Старовойт повідомив, що "обстріл триває", і пообіцяв надати подробиці пізніше.

На доказ губернатор опублікував фотографії з вирвами в землі.

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Оновлення: О 08:43 губернатор уточнив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.

За його словами, у селі Попово-Лежачі зафіксовано пошкодження деяких будинків, у них вибито скло, постраждали фасади. У Тьоткіно та Попово-Лежачах немає світла.

Старовойт попередив, що "загроза обстрілу ще не минула".

Нагадаємо: У Курській та Бєлгородській областях Росії, які межують з Україною, на яку напала РФ, періодично повідомляють про обстріли, диверсії та пожежі. 

У ніч на 3 липня у Курську чули вибухи, губернатор регіону повідомив, що працювала ППО. Натомість у Бєлгороді заявили, що хоча й спрацювала ППО, уламки ракети влучили в будинки, загинули росіянин і троє українців, які виїхали з Цупівки Харківської області.

Теми: Росіявійна
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