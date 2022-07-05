Росіяни посилили охорону Кримського моста – ЗМІ
Вівторок, 5 липня 2022, 17:28
Російські окупанти посилили протиракетну та протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту для відбиття можливої атаки Збройних сил України.
Джерело: співрозмовник "РИА Новости Крым" у силових структурах окупованого Криму
Пряма мова: "Встановлено щити-мішені з світловідбивними елементами".
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Деталі: Також російські пропагандисти цитують військового експерта РФ Сергія Горбачова.
За його словами, в районі Кримського мосту створено "багатоярусну ешелоновану оборону, яка має кілька секторів і зон відповідальності": "Задіяні і сили Південного військового округу, і Чорноморського флоту, і берегова охорона - морчастини прикордонних військ, і Росгвардія - чергують катери і так далі" .
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ВІДЕО ДНЯ
- 16 червня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що безпека "Кримського мосту", який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм, гарантована військовими.
- 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".
- 1 липня окупанти потренувалися захищати "Кримський міст", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм, споруду затягнуло клубами диму а на самому мосту сталося ДТП.