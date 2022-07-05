Росіяни посилили охорону Кримського моста – ЗМІ

Російські окупанти посилили протиракетну та протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту для відбиття можливої ​​атаки Збройних сил України.

Джерело: співрозмовник "РИА Новости Крым" у силових структурах окупованого Криму

Пряма мова: "Встановлено щити-мішені з світловідбивними елементами".

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Деталі: Також російські пропагандисти цитують військового експерта РФ Сергія Горбачова.

За його словами, в районі Кримського мосту створено "багатоярусну ешелоновану оборону, яка має кілька секторів і зон відповідальності": "Задіяні і сили Південного військового округу, і Чорноморського флоту, і берегова охорона - морчастини прикордонних військ, і Росгвардія - чергують катери і так далі" .

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