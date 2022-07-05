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Зеленський про дозволи від Генштабу: Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень

Валентина РоманенкоВівторок, 5 липня 2022, 21:23
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський вимагає роз'яснення від Генерального штабу щодо порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.

Джерело: вечірнє звернення глави держави 5 липня

Пряма мова: "Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів … Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень".

Що передувало:  Генштаб наголосив, що закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" від 1992 року містить норму про те, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплект.

У зв'язку з цим, згідно з першим повідомленням, з метою упорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України було розроблено Порядок надання дозволів громадянам України, які перебувають на військовому обліку до ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

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Пізніше представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України Олександр Хлись зазначив, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в межах області, чи столиці та області – не потрібно.

Теми: ЗеленськийГенштаб
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