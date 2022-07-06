Новинський відмовився від мандата нардепа

Бізнесмен та політик Вадим Новинський у зв'язку з війною та окупацією Маріуполя вирішив скласти повноваження народного депутата України.

Джерело: пост Вадима Новинського у Facebook

Пряма мова: "У 2019 році мені надали довіру виборці міста Маріуполя, інтереси яких я представляв у Верховній Раді України протягом 3 років.

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Це був плідний час спільної роботи. Разом із міською владою міста Маріуполя ми реалізували багато проєктів, які вимагали законодавчої підтримки та злагодженої взаємодії з урядом.

І в нас це вийшло. Маріуполь став одним із центрів зростання в Україні, прикладом самоврядування, та містом із високим рівнем життя. То справжній зразок того, яким міг би стати весь мирний Донбас. Якби не війна...

Багато з того, що було зроблено, знищено війною. Значна частина моїх виборців вимушено покинула рідне місто".

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Деталі: Новинський заявив, що протягом усього цього часу він займався і продовжує займатися проблемами громадян, які постраждали від бойових дій, – і не лише маріупольців.

За словами політика, ініційований ним Фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці направляв до Маріуполя та інших населених пунктів України гуманітарну допомогу та медикаменти – і виступав у цій справі спільно з Українською православною церквою (Московського патріархату – ред.).

Пряма мова: "У нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Зараз відверто не до політики – час та обставини диктують інші пріоритети.

Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів".

Деталі: Новинський пообіцяв особливу увагу приділяти проєктам "післявоєнного економічного відродження України як країни індустріальної, високотехнологічної та високоосвіченої".

"Упевнений, що у цій практичній роботі я можу принести більше користі для України загалом та для людей, які підтримали мене у 2019 році", – пояснив він.

Новинський заявив, що його команда вже працює над тим, щоб забезпечити населені пункти України автомобілями "швидкої допомоги", медичними препаратами, продуктами харчування.

"Попереду – реалізація програм із повоєнного відродження України та її економіки, відновлення заводів та інфраструктури, нові проєкти, які забезпечать людям нові робочі місця", – додав він.

Новинський додав, що після війни допомагатиме відродженню Маріуполя "усіма силами і в міру своїх можливостей".

Довідка: Вадим Новинський – позафракційний, у минулому член уже забороненої партії "Опозиційний блок", ще раніше – член "Партії регіонів". Він був народним депутатом кількох скликань.

Новинський є засновником фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг" та власником блокувального пакету компанії "Метінвест".

Також Новинський є меценатом і протодияконом УПЦ МП (Російської православної церкви в Україні). Він створив благодійний фонд "На честь покрови пресвятої Богородиці".