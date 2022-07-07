ФСБ переконує військових Білорусі йти воювати в Україну за потреби – Генштаб

Російські спецслужби ведуть роз’яснювальну роботу серед білоруських військових щодо необхідності йти воювати в Україну за потреби.

Джерело: брифінг начальника ГОУ Генштабу ЗСУ Олексія Громова у медіацентрі "Україна — Укрінформ"

Пряма мова Громова: "Співробітники ФСБ, інших силових структур Росії, офіцери ЗС Республіки Білорусь наразі проводять роз'яснювальну роботу серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі щодо необхідності участі в так званій спецоперації на території України, але у разі потреби".

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Деталі: Росіяни проводять політзаняття під час навчань з підрозділами спецпризначення, десантно-штурмових військ.

Також влада вербує до військової компанії "Ліга" колишніх спецпризначенців та льотчиків. Мета та сама – залучити колишніх військовослужбовців воювати в Україні.

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