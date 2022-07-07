Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ переконує військових Білорусі йти воювати в Україну за потреби – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 7 липня 2022, 17:15
Фото "Белта"

Російські спецслужби ведуть роз’яснювальну роботу серед білоруських військових щодо необхідності йти воювати в Україну за потреби.

Джерело: брифінг начальника ГОУ Генштабу ЗСУ Олексія Громова у медіацентрі "Україна — Укрінформ"

Пряма мова Громова: "Співробітники ФСБ, інших силових структур Росії, офіцери ЗС Республіки Білорусь наразі проводять роз'яснювальну роботу серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі щодо необхідності участі в так званій спецоперації на території України, але у разі потреби".

Деталі: Росіяни проводять політзаняття під час навчань з підрозділами спецпризначення, десантно-штурмових військ.

Також влада вербує до військової компанії "Ліга" колишніх спецпризначенців та льотчиків. Мета та сама – залучити колишніх військовослужбовців воювати в Україні.

Що було раніше:

  • 1 липня стало відомо, що навчання Збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 9 липня.
  • 3 липня Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію, і що він "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України.
  • 4 липня голова ГУР МОУ Кирило Буданов повідомив, що за даними української розвідки, зараз в Білорусі знаходяться незначні військові сили Росії, і нарощення не спостерігається.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьУкраїнаФСБ
Головне сьогодні

Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Канада готує виняток із санкцій для "Газпрому" всупереч пропозиціям Києва – джерела

фото, відеоПутін на 134-й день війни вирішив "залякати" Україну: "Ми всерйоз ще нічого не починали"

фотоСпецоперація "Зміїний": ССО розповіли ексклюзивні подробиці висадки на острів

ЗСУ жорстко придушили спробу наступу ворога на Слов'янському напрямку - зведення Генштабу

У Білорусі вже прямо погрожують напасти на Польщу в разі "провокацій Заходу"

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі вже прямо погрожують напасти на Польщу в разі "провокацій Заходу"
Білорусь закрила небо поблизу України до жовтня – медіа
У Білорусі запустили флешмоб проти війни: "Під бомби нехай йдуть Лукавого сини"
Останні новини
03:29
Reuters: Україна звернеться до європейських союзників, якщо Канада розблокує турбіну для "Газпрому"
02:40
ЗМІ: Нового прем'єра Британії оберуть у вересні
02:00
Херсонщина: ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку, росіяни втекли
01:00
відеоЗеленський: Приречений повзати не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати
00:26
В ОП відреагували на заяву Путіна про “війну Заходу до останнього українця”
23:46
У Литві несподівано відбулися повітряні навчання, які налякали місцевих мешканців
23:38
Путін хоче прирівняти бойовиків ОРДЛО у статусі до військових РФ
23:18
Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному
22:58
Росіяни звинувачують у "хлопках" на окупованій Луганщині місцеве населення – Гайдай
22:55
Тиждень візового режиму з РФ: жоден з росіян не подав документи - МЗС
Усі новини...