Зеленський: Приречений повзати не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати

Президент Володимир Зеленський записав хвилинний відеоролик, в якому зазначив, що саме українцям випало "здолати дракона, від якого тремтіло пів світу", маючи на увазі Росію.

Джерело: Зеленський в Instagram

Пряма мова: "134 дні нам непросто засинати, але всі ці дні ми знаємо, для чого прокидаємося і для кого. І головне - ким. Ми українці - просто люди, добрий, мирний народ. Ми не рвалися у топи світових новин і в супергероїв такою ціною. Усе, що хотіли – просто жити, вільно, на своїй землі.

Але у Бога свій план. І якщо здолати дракона, від якого тремтіло пів світу, судилося саме нам, і саме нам випало бути андердогом, якому дають 3 доби, а він б'ється п'ятий місяць — що ж, значить, ми, мабуть, не даремно… саме ми. Значить, нам - це під силу.

І той, хто приречений повзати, не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати. Саме тому синьо-жовтий знову на острові. І колись він неодмінно буде на півострові, і в усіх наших окупованих містах та селах, і у кожному з них звучатиме наш гімн".

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