Українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук та Сухопутні війська Збройних сил України

Дослівно СВ ЗСУ: "Українські військові встановили прапор України на острові Зміїний".

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Деталі: Братчук повідомив, що Державний прапор України встановлено на о. Зміїному – селище Біле Ізмаїльського району Одеської області.

На прапорі текст: ГУР МОУ. "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний – це Україна!" – і підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.

24 лютого до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ захопили острів.

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30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це “жестом доброї волі”.

4 липня українці скинули на острів прапор, а тепер його змогли встановити.

На світанку 7 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.