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Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 00:08
9-поверховий будинок у Сергіївці після російського удару, фото ДСНС

Внаслідок російського ракетного удару 1 липня у селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині кількість жертв зросла до 22 осіб.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук

Пряма мова: "7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, яка отримала поранення під час ракетної атаки РФ на Сергіївку. Таким чином кількість загиблих зросла до 22".

Передісторія:

  • Вночі 1 липня окупанти вдарили ракетами по Одеській області. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок. Також ракети поцілили у базу відпочинку.  
  • В ОК "Південь" повідомили, що російські загарбники вдарили по Білгород-Дністровському району Одеської області трьома ракетами Х-22, їх запустили з напрямку Чорного моря.
  • Внаслідок удару по смт Сергіївка, за останніми даними, загинула 21 особа.

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Теми: Одеська областьвійнаобстрілРосія
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