Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв

9-поверховий будинок у Сергіївці після російського удару, фото ДСНС

Внаслідок російського ракетного удару 1 липня у селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині кількість жертв зросла до 22 осіб.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук

Пряма мова: "7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, яка отримала поранення під час ракетної атаки РФ на Сергіївку. Таким чином кількість загиблих зросла до 22".

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