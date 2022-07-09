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Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини

Катерина ТищенкоСубота, 9 липня 2022, 22:33
Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський пояснив, що звільнення ним послів України в деяких країнах є питанням ротацій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротацій, звичайна частина дипломатичної практики.

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В Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та інші будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ".

Деталі: У зверненні Зеленський також анонсував "важливі новини" від урядовців наступного тижня.

"Вже готуюся до нового тижня, будуть важливі новини, зокрема від урядовців", - сказав він.

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Крім того, президент подякував США за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги на 400 млн доларів.

"Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їх ракетами по наших живих людях", - сказав він.

За словами президента, реально зупинити терористичні дії РФ "можна тільки зброєю, сучасною і потужною".

Що передувало: У суботу Зеленський звільнив послів України у Німеччині та Угорщині, а також у Чехії, Норвегії та ще низці країн.

8 липня президент США Джо Байден підписав наказ про виділення нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів.

Теми: Зеленськийдипломатичні відносиниСШАКабінет міністрів
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