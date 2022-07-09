Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини

Президент Володимир Зеленський пояснив, що звільнення ним послів України в деяких країнах є питанням ротацій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротацій, звичайна частина дипломатичної практики.

В Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та інші будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ".

Деталі: У зверненні Зеленський також анонсував "важливі новини" від урядовців наступного тижня.

"Вже готуюся до нового тижня, будуть важливі новини, зокрема від урядовців", - сказав він.

Крім того, президент подякував США за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги на 400 млн доларів.

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"Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їх ракетами по наших живих людях", - сказав він.

За словами президента, реально зупинити терористичні дії РФ "можна тільки зброєю, сучасною і потужною".

Що передувало: У суботу Зеленський звільнив послів України у Німеччині та Угорщині, а також у Чехії, Норвегії та ще низці країн.

8 липня президент США Джо Байден підписав наказ про виділення нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів.