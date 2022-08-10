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Запорізька область: Уночі від обстрілу загинула жінка, ППО збила дві ракети

Анастасія КалатурСереда, 10 серпня 2022, 01:45
ФОТО: GETTY

Уночі на Запоріжжі ППО збила дві російські ракети, внаслідок обстрілу загинула жінка.

Джерело: керівник Запорізької ОВА Олександр Старух

Дослівно: "Вчора пізно ввечері, близько 23:00, в обласному центрі та поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету.

Наразі обставини події встановлюються.

За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога - мінус дві ракети".

Оновлено. Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що були  обстріли Кушугумської громади. 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. За його словами, одна жінка загинула.


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Теми: ЗапоріжжявійнаРосія
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