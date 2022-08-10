Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запорожская область: Ночью от обстрела погибла женщина, ПВО сбила две ракеты

Анастасия КалатурСреда, 10 августа 2022, 01:45
Запорожская область: Ночью от обстрела погибла женщина, ПВО сбила две ракеты
ФОТО: GETTY

Ночью на Запорожье ПВО сбила две российские ракеты, в результате обстрела погибла женщина.

Источник: руководитель Запорожской ОВА Александр Старух

Дословно: "Вчера поздно вечером, около 23:00, в областном центре и близ Запорожья был слышен громкий звук взрыва. По предварительной информации, это - результат работы противовоздушной обороны ВСУ, сбившей вражескую ракету.

Реклама:

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Через час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2. У нас минус старые оконные стекла, у врага - минус две ракеты".

Обновлено. Вскоре секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что были обстрелы Кушугумской громады. 3 дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. По его словам, одна женщина погибла.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЗапорожьевойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
Все новости...
Реклама: