Запорожская область: Ночью от обстрела погибла женщина, ПВО сбила две ракеты

Ночью на Запорожье ПВО сбила две российские ракеты, в результате обстрела погибла женщина.

Источник: руководитель Запорожской ОВА Александр Старух

Дословно: "Вчера поздно вечером, около 23:00, в областном центре и близ Запорожья был слышен громкий звук взрыва. По предварительной информации, это - результат работы противовоздушной обороны ВСУ, сбившей вражескую ракету.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Через час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2. У нас минус старые оконные стекла, у врага - минус две ракеты".

Обновлено. Вскоре секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что были обстрелы Кушугумской громады. 3 дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. По его словам, одна женщина погибла.